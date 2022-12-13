Игорь Конашенков рассказал об успехах на СВО за день.

"Южная" боевая группировка войск Вооруженных сил РФ на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила до 160 украинских военных и 14 единиц техники. В этот перечень попали артиллерийская гаубица M777 американского производства, самоходная гаубица М109 Paladin, танк противника, две бронированные машины, машина пехоты, четыре единицы автомобильной техники, две РСЗО "Град" и "Ураган".Об этом журналистам во время выступления на регулярном брифинге от 15 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенковю

В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ добавил, что в районах Дачного, Галицыновки и Новоселовки Первой в ДНР уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ, размещенные на территории Донецкой народной республики.

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек.

Фото и видео: Минобороны России