"Южная" боевая группировка войск Вооруженных сил РФ на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила до 160 украинских военных и 14 единиц техники. В этот перечень попали артиллерийская гаубица M777 американского производства, самоходная гаубица М109 Paladin, танк противника, две бронированные машины, машина пехоты, четыре единицы автомобильной техники, две РСЗО "Град" и "Ураган".Об этом журналистам во время выступления на регулярном брифинге от 15 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенковю
В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Генерал-лейтенант РФ добавил, что в районах Дачного, Галицыновки и Новоселовки Первой в ДНР уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ, размещенные на территории Донецкой народной республики.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек.
Фото и видео: Минобороны России
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