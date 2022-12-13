На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО по двум направлениям за день.

На Купянском и Краснолиманском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине киевский режим потерял около 300 военнослужащих. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевые задачи выполнялись силами подразделений "Запад" и "Центр". В первом случае противник лишился 70 человек, во втором - свыше 235 человек. Дополнительно ликвидированы семь пикапов, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и САУ "Акация", две гаубицы Д-20, две бронированные машины, амтиллерицская система M777 американского производства.

Поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области, в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России