Минобороны РФ: российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS

Также российские войска поразили два беспилотника.

Вооруженные силы России на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, зенитные ракетные подразделения группировка отразили четыре ракетные атаки. Также были сбиты один снаряд РСЗО "Смерч" и два снаряда РСЗО "Ураган". Гордеев добавил, что российские войска поразили два беспилотника в районах населенных пунктов Егоровка и Межирич.

Кроме того, офицер рассказал, что в ходе безуспешных попыток противника были уничтожены бронеавтомобиль, два пикапа и до взвода боевиков.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили замаскированные позиции ВСУ.

Видео: Минобороны России