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Минобороны РФ: российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS

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Также российские войска поразили два беспилотника.

Вооруженные силы России на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, зенитные ракетные подразделения группировка отразили четыре ракетные атаки. Также были сбиты один снаряд РСЗО "Смерч" и два снаряда РСЗО "Ураган". Гордеев добавил, что российские войска поразили два беспилотника в районах населенных пунктов Егоровка и Межирич.

Кроме того, офицер рассказал, что в ходе безуспешных попыток противника были уничтожены бронеавтомобиль, два пикапа и до взвода боевиков.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили замаскированные позиции ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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