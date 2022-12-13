Минобороны РФ: российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS

Вооруженные силы России на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
По его словам, зенитные ракетные подразделения группировка отразили четыре ракетные атаки. Также были сбиты один снаряд РСЗО "Смерч" и два снаряда РСЗО "Ураган". Гордеев добавил, что российские войска поразили два беспилотника в районах населенных пунктов Егоровка и Межирич.
Кроме того, офицер рассказал, что в ходе безуспешных попыток противника были уничтожены бронеавтомобиль, два пикапа и до взвода боевиков.
Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили замаскированные позиции ВСУ.
Видео: Минобороны России
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