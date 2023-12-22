Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Вербой" украинского БПЛА на артемовском направлении

Военнослужащие рассказали о выполнении задачи на СВО.

Боевой расчет российского переносного зенитного ракетного комплекса "Верба" от ивановского гвардейского соединения ВДВ ликвидировал разведывательный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины "Фурия". Дрон противника вел разведку вдоль позиций РФ на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне.

В процессе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия" украинских формирований. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что военнослужащие противовоздушного расчета в ежедневном штатном графике выполняют задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники России от разведывательных и ударных беспилотников ВСУ. Дополнительно специалисты занимаются визуальным поиском объектов в заданных секторах ответственности.

ВС России поразили на Южнодонецком направлении пять пунктов дислокации ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России