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Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на запорожском направлении

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские войска за последние сутки проведения специальной военной операции отразили на запорожском направлении три атаки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Вербовое. Соответствующей информацией во время  выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.  Противник лишился до 20 человек личного состава, два танка, три единицы автомобильной техники, гаубицы H-70, М119 американских производств и орудия Д-20. 

Подразделениями, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражено три атаки противника и нанесено огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе Вербовое Запорожской области.

Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

"Восток" сорвал четыре попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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