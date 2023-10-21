Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на запорожском направлении

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские войска за последние сутки проведения специальной военной операции отразили на запорожском направлении три атаки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Вербовое. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Противник лишился до 20 человек личного состава, два танка, три единицы автомобильной техники, гаубицы H-70, М119 американских производств и орудия Д-20.

Подразделениями, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражено три атаки противника и нанесено огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе Вербовое Запорожской области. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

"Восток" сорвал четыре попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России