Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские военнослужащие прошлой ночью в зоне проведения специальной военной операции поразили украинские объекты, на которых готовились теракты с применением беспилотников. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 июля рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что цель ракетного удара была достигнута.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Игорь Конашкенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности российские авиация, артиллерия и ракетные войска за день СВО нанесли поражение 102 боевым подразделениям ВСУ, расположенных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 123 районах. Вблизи Ровнополья в Запорожской области российские специалисты уничтожили склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ. А в районе Новомихайловки Донецкой народной республики удалось поразить пункт управления украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.

Российские и китайские моряки в ходе учений уничтожили плавающую мину.

Фото и видео: Минобороны России