Игорь Конашенков рассказал о ликвидации живой силы и техники ВСУ на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине ликвидировали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины, установленный на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что в общей сложности за день военные нанесли поражение 83 артиллерийским боевым подразделениям противника на огневых позициях, а также поразили живую силу и технику в 127 районах.

В районе населенного пункта Петропавловка ДНР поражен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России