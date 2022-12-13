Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 135 военных ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России уничтожили более 135 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В ходе наступательных действий подразделений Южной группировки войск российские войска уничтожили три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б" и гаубицу Д-1. Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск "Восток" поразила украинские подразделения в районах Угледара и Пречистовки (ДНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области.
Видео: Минобороны России
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