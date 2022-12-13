Минобороны РФ: российские военные нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области

С помощью высокоточного оружия большой дальности были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины.

Вооруженны силы России нанесли массированный удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области, организованные 2 марта. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные с помощью высокоточного оружия большой дальности поразили ключевые элементы военной инфраструктуры Украины. Также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики.

Конашенков добавил, что в результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения. Кроме того, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России