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Минобороны РФ: российские военные нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области

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С помощью высокоточного оружия большой дальности были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины.

Вооруженны силы России нанесли массированный удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области, организованные 2 марта. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные с помощью высокоточного оружия большой дальности поразили ключевые элементы военной инфраструктуры Украины. Также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики.

Конашенков добавил, что в результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения. Кроме того, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: возмездие, вооруженные силы россии, игорь конашенков, массированный удар, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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