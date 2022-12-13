Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Летчики используют обходные маршруты, запутывая таким образом противника.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи выполняют боевые вылеты, а также проводят пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений украинских войск.

Летчики используют обходные маршруты, запутывая таким образом противника. Ложными целями для зенитных ракет противника становятся тепловые ловушки.

Ранее Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях.

Видео: Минобороны России