Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи выполняют боевые вылеты, а также проводят пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений украинских войск.
Летчики используют обходные маршруты, запутывая таким образом противника. Ложными целями для зенитных ракет противника становятся тепловые ловушки.
Ранее Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях.
Видео: Минобороны России
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