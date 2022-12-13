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Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

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Летчики используют обходные маршруты, запутывая таким образом противника.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи выполняют боевые вылеты, а также проводят пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений украинских войск.

Летчики используют обходные маршруты, запутывая таким образом противника. Ложными целями для зенитных ракет противника становятся тепловые ловушки.

Ранее Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолеты, ка-52, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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