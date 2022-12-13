Минобороны РФ: российские войска заняли новые рубежи на Запорожском направлении

Также российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Вооруженные силы России заняли новые рубежи на Запорожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки на данном направлении российские войска уничтожили до 85-ти украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, пикап и две гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Степногорск (Запорожская область) и Пречистовка (ДНР). Также в районе населенного пункта Малиновка (Запорожская область) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили в зоне СВО.

Видео: Минобороны России