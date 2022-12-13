Минобороны: артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили в зоне СВО

Солисты ансамбля исполнили современные музыкальные композиции.

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах солисты ансамбля исполнили современные музыкальные композиции. Во время их выступления прозвучали песни групп "Кино" и "Ария". Военнослужащие тепло встретили музыкантов.

В военном ведомстве отметили, что ансамбль песни и пляски регулярно выступает для военнослужащих и жителей регионов, находящихся в зоне СВО.

Ранее мы сообщали, что в Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия.

Видео: Минобороны России