"РИА Новости": в Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия

Схрон обнаружила группа российских силовиков во время обыска в частом доме.

В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на силовые структуры Запорожской области.

Схрон обнаружила группа российских силовиков во время обыска в частом доме. Отмечается, что в нем раньше жил "казачий генерал", который уехал на подконтрольную Киеву территорию.

В результате обысков были найдены три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы САУ 2С-19 "Мста-С".

Видео: Telegram / РИА Новости