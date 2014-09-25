ВСУ пытаются заманить жителей Энергодара на магнитные мины

Людям пытаются внушить ложную информацию о так называемом "зеленом коридоре".

Украинские военные более недели запускают над Энергодаром по ночам дроны с ретрансляторами о якобы срочной эвакуации. Тем самым боевики рассчитывают ввести в заблуждение местных жителей, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

В сообщении уточнили, с 27 июня противник активно воздействует на жителей с помощью дронов, внушая фейки об эвакуации с 1 июля. Боевики ВСУ утерждают, что "зелёным коридором" можно воспользоваться ежедневно с 5 до 11 утра.

Однако в это время украинские военные дистанционно минируют дорогу из города магнитными минами, на которых двигающиеся в этот период машины подрываются. Жители Энергодара игнорируют ложные сообщения со стороны противника, но вынуждены пользоваться данной дорогой для поездок, добавили в оперслужбах.

Ранее мы сообщали, что беспилотник ВСУ атаковал Энергодар, в результате погиб работник Запорожской атомной электростанции.

Фото: Magnific