Минобороны показало кадры боевой работы САУ 2С-19 "Мста-С"

В результате выполненных действий были уничтожены несколько танков, боевых машин пехоты и пикапов.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, выполняют боевые задачи по огневому поражению живой силе и бронетехнике украинских войск. В результате выполненных действий были уничтожены несколько танков, боевых машин пехоты и пикапов.

Также в военном ведомстве отметили, что в ход проведения спецоперации самоходки меняют огневые позиции и укрытия десятки раз в день.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ.

Видео: Минобороны России