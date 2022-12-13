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На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день.

На Купянском и Краснолиманском направлениях за последние сутки проведения российской специальной военной операции потерял более 50 человек. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 21 января рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что задача выполнялась артиллерией и авиацией Западного военного округа. Вблизи населенного пункта Ольшана Харьковской области поражен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Краснолиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа были поражены подразделения ВСУ из 111-й бригады территориальной обороны, расположенные в районах населенных пунктов Торское и Терны (ДНР)

Российские войска заняли выгодные рубежи на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, краснолиманское направление, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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