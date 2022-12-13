Игорь Конашенков рассказал о ситуации в регионе СВО.

Российские войска заняли выгодные рубежи на Запорожском направлении. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 21 января рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что задачи выполнены силами Восточного военного округа за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Кроме того военные пояснили, что на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке войск Южного военного округа освободили село Двуречье. Вблизи села Водяное в ДНР уничтожен украинский склад с боевыми припасами, а в районе Малиновки — радиолокационная станция для контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

Российские военные за сутки сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8.

Фото и видео: Минобороны России