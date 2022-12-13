Минобороны РФ: российские войска уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России уничтожили свыше 75 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск были уничтожены два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Смерч" и гаубица Д-30. В районе Авдеевки (ДНР) был ликвидирован склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ.
Ранее Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв".
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все