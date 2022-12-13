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Минобороны РФ: российские войска уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении
Сегодня, 15:09
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Минобороны РФ: российские войска уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении

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В районе Авдеевки был ликвидирован склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили свыше 75 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск были уничтожены два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Смерч" и гаубица Д-30. В районе Авдеевки (ДНР) был ликвидирован склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ.

Ранее Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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