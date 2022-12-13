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Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"

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На опубликованных кадрах боевые машины выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику.

Минобороны показало видео уничтожения позиций украинских войск танками Т-90М "Прорыв" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах боевые машины выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику. Танкисты нанесли удар из 125-мм пушек и уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника.

В военном ведомстве добавили, что при выполнении боевых задач разведчик оказался под минометным обстрелом противника, но смог продолжить работу.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в районе Авдеевки.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, минобороны россии, танки, уничтожение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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