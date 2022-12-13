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Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 190 украинских военных на Донецком направлении

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Также были поражены три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубица "Мста-Б".

Вооруженные силы России уничтожили до 190 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на данном направлении были поражены три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубица "Мста-Б". Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Восточная группировка войск нанесла комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Полтавка, Гуляйполе и Щербаки (Запорожская область).

Ранее Минобороны показало кадры срыва атаки диверсантов ВСУ морпехами Черноморского флота.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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