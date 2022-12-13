Минобороны показало кадры срыва атаки диверсантов ВСУ морпехами Черноморского флота

Минобороны показало видео срыва атаки диверсантов ВСУ морпехами Черноморского флота в зоне проведения спецоперации.
На опубликованных кадрах подразделения морской пехоты отражают нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков. Боевые действия происходят на одном из направлений СВО.
Отмечается, что по данным разведки было определено местонахождение противника. Огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М "Прорыв" атака войск противника была сорвана за считанные минуты. Все цели в ходе боя были уничтожены.
Ранее Минобороны показало кадры подготовки военнослужащих подразделений спецназа в тыловом районе СВО.
Видео: Минобороны России
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