Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении

Также российские войска поразили три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа и два автомобиля.

Вооруженные силы России уничтожили до 150 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ходе активных действий Южной группировки войск были уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа и два автомобиля. Также российские войска поразили гаубицу Д-20, САУ "Гвоздика", противотанковую пушку МТ-12 и две артиллерийские системы M-777.

Ранее Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".

Видео: Минобороны России