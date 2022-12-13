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Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ корпорацией "Тактическое ракетное вооружение"

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Руководство корпорации показало Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Руководство корпорации показало Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения. Ему также доложили о вариантах модернизации высокоточного оружия, применяемого Вооруженными силами РФ.

После Шойгу провел рабочее совещание с руководством корпорации и профильных органов военного управления. Глава Минобороны отметил, что гособоронзаказ был выполнен достойно. Вместе с тем он поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-Г".

Видео: Минобороны России

Теги: гособоронзаказ, корпорация, минобороны россии, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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