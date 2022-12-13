Средствами разведки и расчетами беспилотников были вскрыты командные пункты, узлы связи и склады ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-Г" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы ЗВО наносят массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск. Средствами разведки и расчетами беспилотников были вскрыты командные пункты, узлы связи и склады ВСУ.

В военном ведомстве отметили, что после выполнения огневой задачи расчеты "Торнадо-Г" сменили позицию, а затем покинули район на максимальной скорости.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 16 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России