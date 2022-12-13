Минобороны РФ: российские ПВО сбили 16 украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка (ЛНР), Владимировка, Егоровка (ДНР), Васильевка (Запорожская область), Новая Збурьевка и Константиновка (Херсонская область). Также российские ПВО сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 190 украинских военных на Донецком направлении

Видео: Минобороны России