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Минобороны РФ: российские ПВО сбили 16 украинских беспилотников

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Также российские ПВО сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка (ЛНР), Владимировка, Егоровка (ДНР), Васильевка (Запорожская область), Новая Збурьевка и Константиновка (Херсонская область). Также российские ПВО сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 190 украинских военных на Донецком направлении

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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