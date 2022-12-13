Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении

На данном направлении российские войска продолжают наступательные действия.

Вооруженные силы России уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На данном направлении российские войска продолжают наступательные действия, а также наносят комплексное огневое поражение подразделениям украинских войск по всему участку линии боевого соприкосновения. Они также уничтожили три боевые машины, бронетранспортер и четыре автомобиля. Кроме того, на Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) было нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек.

Видео: Минобороны России