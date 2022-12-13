Минобороны РФ: потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек

Украинские войска лишились двух боевых машин пехоты и трех автомобилей.

Потери украинских войск на Купянском направлении за сутки превысили 50 человек. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На данном направлении российские военнные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое и Новоселовское (ЛНР). Также в районе населенного пункта Двуречная уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Украинские войска лишились двух боевых машин пехоты и трех автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне СВО.

Видео: Минобороны России