Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне СВО

На каждую цель было израсходовано по одному высокоточному боеприпасу.

Минобороны показало видео применения российскими военнослужащими высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах российские военнослужащие с помощью беспилотников вскрыли позиции украинских националистов в укрепленном опорном пункте. Они также вскрыли выдвижение бронетехники противника.

Ударом высокоточными боеприпасами были поражены обе цели. На каждую цель было израсходовано по одному высокоточному боеприпасу.

Ранее мы сообщали, что бойцы группы "Викинг" уничтожили подкрепление ВСУ.

Видео: Минобороны России