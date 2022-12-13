"РИА Новости": бойцы группы "Викинг" уничтожили подкрепление ВСУ

Как только их техника прибыла на боевую позицию, они залпом выпустили 122-мм реактивные снаряды.

Российские бойцы группы "Викинг" уничтожили подкрепление украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации. Об этом сообщает "РИА Новости", опубликовавшее видео боевых действий.

На представленных кадрах показано прибытие техники с подкреплением на одну из позиций ВСУ. В ее сторону была наведена российская РСЗО. Украинские военные перебрасывали подкрепления в темноте, однако были обнаружены бойцами "Викинга". Как только их техника прибыла на боевую позицию, они залпом выпустили 122-мм реактивные снаряды.

Ранее мы сообщали, что российские военные провели операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке.

Видео: Telegram / РИА Новости