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"РИА Новости": бойцы группы "Викинг" уничтожили подкрепление ВСУ

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Как только их техника прибыла на боевую позицию, они залпом выпустили 122-мм реактивные снаряды.

Российские бойцы группы "Викинг" уничтожили подкрепление украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации. Об этом сообщает "РИА Новости", опубликовавшее видео боевых действий.

На представленных кадрах показано прибытие техники с подкреплением на одну из позиций ВСУ. В ее сторону была наведена российская РСЗО. Украинские военные перебрасывали подкрепления в темноте, однако были обнаружены бойцами "Викинга". Как только их техника прибыла на боевую позицию, они залпом выпустили 122-мм реактивные снаряды.

Ранее мы сообщали, что российские военные провели операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: викинг, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, риа новости, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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