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Российские военные провели операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке
Сегодня, 18:47
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Российские военные провели операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке

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Погибли 600 украинских боевиков.

ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. Операцию провели в ответ на нападение киевской стороны по Макеевке. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны России. 

В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих.

Минобороны РФ

Напомним, ранее украинские боевики нанесли удар по Макеевке, в результате чего погибли 89 человек.

Ранее на Piter.tv: в Россию вернулись 50 военных после переговоров с украинской стороной.

Фото: Минобороны Белоруссии

Теги: всу, макеевка, ответ на удар всу, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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