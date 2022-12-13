Российские военные провели операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке

Погибли 600 украинских боевиков.

ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. Операцию провели в ответ на нападение киевской стороны по Макеевке. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих. Минобороны РФ

Напомним, ранее украинские боевики нанесли удар по Макеевке, в результате чего погибли 89 человек.

Ранее на Piter.tv: в Россию вернулись 50 военных после переговоров с украинской стороной.

Фото: Минобороны Белоруссии