Минобороны РФ: российские войска на Запорожском направлении уничтожили 25 военных ВСУ

Также были уничтожены три автомобиля и три гаубицы.

Вооруженные силы России на Запорожском направлении уничтожили 25 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате огня артиллерии и активных действий подразделения российских войск нанесли урон бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселовка (ДНР). Также были уничтожены три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский.

Видео: Минобороны России