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Минобороны РФ: российские войска на Запорожском направлении уничтожили 25 военных ВСУ

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Также были уничтожены три автомобиля и три гаубицы.

Вооруженные силы России на Запорожском направлении уничтожили 25 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате огня артиллерии и активных действий подразделения российских войск нанесли урон бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселовка (ДНР). Также были уничтожены три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, запорожское направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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