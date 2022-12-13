Минобороны РФ: российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных

В результате активных действий были уничтожены боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Вооруженные силы России на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате активных действий подразделений Южной группировки войск были уничтожены боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. Также российские войска поразили артиллерийскую систему M777, САУ М109 Paladin, гаубицу "Гвоздика", миномет "Тюльпан", боевую машину РСЗО "Смерч" и гаубицу Д-30.

Ранее мы сообщали, что Шойгу провел совещание с командующими группировок спецоперации.

Видео: Минобороны России