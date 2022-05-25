Минобороны РФ: российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины

Вооруженные силы России уничтожили три пункта управления ПВО Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи. Также российские военные уничтожили радиотехнический центр украинских войск и логистический центр 72-й мотопехотной бригады.
Конашенков добавил, что в число пораженных целей вошли две базы горючего и два радиолокационных поста ПВО
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области.
Видео: Минобороны России
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