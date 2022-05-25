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Минобороны РФ: российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины

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Высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи.

Вооруженные силы России уничтожили три пункта управления ПВО Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи. Также российские военные уничтожили радиотехнический центр украинских войск и логистический центр 72-й мотопехотной бригады.

Конашенков добавил, что в число пораженных целей вошли две базы горючего и два радиолокационных поста ПВО

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, пво, пункт управления, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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