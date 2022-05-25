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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области

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Также российские военные сбили 11 украинских беспилотников.

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России.

Вертолет украинских воздушных сил был обнаружен над населенным пунктом Бармашово. Также российские военные сбили 11 украинских беспилотников в районах острова Змеиный и семи населенных пунктов. В том числе был поражен один "Байрактар ТБ-2" в районе Шандриголово в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, вооруженные силы россии, игорь конашенков, ми-8, минобороны россии, пво, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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