Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области

Также российские военные сбили 11 украинских беспилотников.

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России.

Вертолет украинских воздушных сил был обнаружен над населенным пунктом Бармашово. Также российские военные сбили 11 украинских беспилотников в районах острова Змеиный и семи населенных пунктов. В том числе был поражен один "Байрактар ТБ-2" в районе Шандриголово в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье.

Видео: Минобороны России