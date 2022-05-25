Минобороны РФ: российские военные уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье

Цеха были уничтожены высокоточными ракетами большой дальности.

Вооруженные силы России уничтожили производственные цеха украинского завода "Мотор Сич" в Запорожье. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На территории предприятия производили авиационные детали для боевой авиации украинских воздушных сил. Цеха "Мотор Сича" были уничтожены высокоточными ракетами большой дальности.

Также Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили подразделения резерва украинских войск в районе железнодорожной станции Покровское.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиции ВСУ вертолетами Ка-52.

Видео: Минобороны России