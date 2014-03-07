Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиции ВСУ вертолетами Ка-52

Результатом действий российский военных стали уничтоженный пункт управления и бронетехника украинских подразделений.

Минобороны России показало видео уничтожения позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетами Ка-52.

На опубликованных кадрах представлена подготовка вертолетов к вылету и заполнение блоков ракетами калибра 80 мм. В полете Ка-52 наносит удар по позициям противника. После выполнения поставленной задачи вертолеты возвращаются в место дислокации.

В пресс-службе ведомства, что удары Ка-52 по укрепленным пунктам ВСУ наносили с дистанции более 5 км. Результатом действий российский военных стали уничтоженный пункт управления и бронетехника украинских подразделений.

Ранее Шойгу заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине.

Видео: Минобороны России