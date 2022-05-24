Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине

По его словам, масштабная помощью Запада киевскому режиму не помешает выполнению поставленных задач.

Россия продолжит спецоперацию на Украине. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Шойгу отметил, что выполнению спецоперации не помешает масштабная помощью Запада киевскому режиму. Он также отметил, что санкционное давление не помешает российским войскам выполнять поставленные задачи.

Ранее Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия.

Видео: Минобороны России