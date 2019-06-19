Минобороны РФ: российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР

Потери украинских войск составили более 80-ти военнослужащих.

Вооруженные силы России уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Диверсионные группы находились в районе населенного пункта Червоная Диброва. Потери украинских войск составили более 80-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила 69 артиллерийских подразделений ВСУ, живую силу и военную технику в 187 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска.

Видео: Минобороны России