Минобороны РФ: российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР

Вооруженные силы России уничтожили три группы украинских диверсантов в ЛНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Диверсионные группы находились в районе населенного пункта Червоная Диброва. Потери украинских войск составили более 80-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразила 69 артиллерийских подразделений ВСУ, живую силу и военную технику в 187 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска.
Видео: Минобороны России
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