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Минобороны РФ: российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска

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В результате действий российских войск были уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России ведут успешное наступление в районе Артемовска (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате действий российских войск были уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин. Кроме того, российские войска пресекли попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Павловка, вытеснив противника на минное поле и уничтожив огнев артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовск, вооруженные силы россии, днр, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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