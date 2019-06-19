Минобороны РФ: российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска

В результате действий российских войск были уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России ведут успешное наступление в районе Артемовска (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате действий российских войск были уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин. Кроме того, российские войска пресекли попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Павловка, вытеснив противника на минное поле и уничтожив огнев артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР.

Видео: Минобороны России