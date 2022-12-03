Минобороны: российские войска поразили два пункта дислокации иностранных наемников в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки.

В районе города Краматорска, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, Вооруженные силами России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине было ликвидировано два пункта временной дислокации с иностранными наемниками. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 3 декабря рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция выполнялась силами оперативно-тактической, армейской авиацией, а также артиллерией и ракетными войсками. Дополнительно уничтожены 74 боевых подразделения противника, которые находились на огневых позициях, а также личный состав ВСУ и техника в 195 районах СВО.

Нанесено поражение трем пунктам управления противника в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Святогорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ: авиация и артиллерия ВС России остановили атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России