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Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области
Сегодня, 11:32
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Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области

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Его уничтожили высокоточными ракетами большой дальности "Калибр".

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов к переданным Украине странами альянса иностранным образцам вооружений был обнаружен в районе населенного пункта Золочев. Его уничтожили высокоточными ракетами большой дальности "Калибр".

Также Конашенков сообщил, что на военном аэродроме "Вознесенск" в Николаевской области была уничтожены авиационная техника украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Оса-АКМ".

Фото: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, львовская область, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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