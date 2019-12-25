Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов НАТО во Львовской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Склад боеприпасов к переданным Украине странами альянса иностранным образцам вооружений был обнаружен в районе населенного пункта Золочев. Его уничтожили высокоточными ракетами большой дальности "Калибр".
Также Конашенков сообщил, что на военном аэродроме "Вознесенск" в Николаевской области была уничтожены авиационная техника украинских войск.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Оса-АКМ".
Фото: Минобороны России
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