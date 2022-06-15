Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Оса-АКМ"

Расчеты комплекса ведут разведку воздушной обстановки и эффективно уничтожают обнаруженные цели противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" в ходе выполнения целей в рамках спецоперации.

На опубликованных кадрах показаны движение самоходной пусковой установки в сторону боевых позиций и работа станции обнаружения и сопровождения целей. После этого выполняется ракетный пуск.

В ведомстве уточнили, что расчеты ЗРК "Оса-АКМ" ведут разведку воздушной обстановки и эффективно уничтожают обнаруженные цели противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-24.

Видео: Минобороны России