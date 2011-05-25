Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-24

Также российские военные уничтожили девять украинских беспилотников.

Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

МиГ-29 обнаружили в районе Славянска в ДНР. Ми-24 был сбит в районе Снегиревки. Российские ПВО также уничтожили девять украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в районе Вернополье и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили арсенал боеприпасов ВСУ в Черниговской области.

Видео: Минобороны России