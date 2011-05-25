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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Ми-24

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Также российские военные уничтожили девять украинских беспилотников.

Российские средства ПВО сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

МиГ-29 обнаружили в районе Славянска в ДНР. Ми-24 был сбит в районе Снегиревки. Российские ПВО также уничтожили девять украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в районе Вернополье и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили арсенал боеприпасов ВСУ в Черниговской области.

Видео: Минобороны России

Теги: ми-24, миг-29, минобороны россии, пво, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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