Минобороны РФ: российские военные уничтожили арсенал боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Он был поражен высокоточными ракетами большой дальности "Калибр".

Вооруженные силы России уничтожили арсенал боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Арсенал находился в районе населенного пункта Прилуки. Он был уничтожен высокоточными ракетами большой дальности "Калибр".

Также Конашенков сообщил, что российские военные поразили 11 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие.

Видео: Минобороны России