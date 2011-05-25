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Минобороны РФ: российские военные уничтожили арсенал боеприпасов ВСУ в Черниговской области

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Он был поражен высокоточными ракетами большой дальности "Калибр".

Вооруженные силы России уничтожили арсенал боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Арсенал находился в районе населенного пункта Прилуки. Он был уничтожен высокоточными ракетами большой дальности "Калибр".

Также Конашенков сообщил, что российские военные поразили 11 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие.

Видео: Минобороны России

Теги: арсенал, боеприпасы, игорь конашенков, минобороны россии, украина, черниговская область
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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