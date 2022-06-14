Минобороны РФ: украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие

В результате их действий погибли 32 военнослужащих ВСУ.

Украинский заградотряд расстрелял военных, пытавшихся сложить оружие. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе Новомихайловки в ДНР более 30 военнослужащих батальона механизированной бригады ВСУ решили сложить оружие и сдаться.

Во время продвижения украинских войск с белыми флагами в сторону российских позиций прибывший на опорный пункт заградотряд националистов открыл огонь по военным в спину. В результате их действий погибли 32 военнослужащих ВСУ.

Ранее Пушилин заявил о привлечении дополнительных союзнических сил ДНР и России.

Видео: Минобороны России