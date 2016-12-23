Пушилин заявил о привлечении дополнительных союзнических сил ДНР и России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о привлечении дополнительных союзнических сил России. Об этом он сообщили в своем Telegram-канале.
В опубликованном видеообращении Пушилин отметил, что Украина "перешла все грани", увеличив количество обстрелов Донецка. Он также заявил, что украинские военные используют запрещенные методы ведения войны и обстреливают другие города республики.
Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации.
Денис Пушилин, глава ДНР
Ранее Минобороны России раскрыло подробности уничтожения переданной США военной техники украинских войск.
Видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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