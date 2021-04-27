Раскрыты подробности уничтожения военной техники США в Украине силами Минобороны 

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации уничтожили скопление военной техники противника в районе железнодорожной станции Удачное в ДНР

Появились подробности уничтожения крупной партии иностранной военной техники в Украине, о котором ранее рассказали в Минобороны РФ. Сообщается, что партия техники была доставлена для группировки украинских войск из США и стран Европы. Она находилась в районе железнодорожной станции Удачное на территории ДНР. Как пояснил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников, несколько украинских беспилотников и батареи РСЗО.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Лисичанска, 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ Игорь Конашенков, официальный представитель МО РФ

Всего в ходе ударов российской авиации были уничтожены 120 бойцов противника, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей. Вместе с тем российские средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА, а ракетные войска и артиллерия поразили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневые позиции украинских артиллерийских подразделений, в том числе семь установок реактивных систем залпового огня, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Видео: Минобороны РФ