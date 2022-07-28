Минобороны РФ: российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Вооруженные силы России уничтожили за сутки шесть украинских складов боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Склады находились в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка (ДНР), Терновка и Жовтневое. Кроме того, российские военные поразили девять пунктов управления, живую силу и военную технику украинских войск в 173-х районах.
Ранее Минобороны показало кадры разминирования территории Харьковской области.
Видео: Минобороны России
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