Минобороны РФ: российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Также российские военные поразили девять пунктов управления, живую силу и военную технику ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили за сутки шесть украинских складов боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады находились в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка (ДНР), Терновка и Жовтневое. Кроме того, российские военные поразили девять пунктов управления, живую силу и военную технику украинских войск в 173-х районах.

Ранее Минобороны показало кадры разминирования территории Харьковской области.

Видео: Минобороны России