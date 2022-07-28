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Минобороны РФ: российские военные уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

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Также российские военные поразили девять пунктов управления, живую силу и военную технику ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили за сутки шесть украинских складов боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады находились в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка (ДНР), Терновка и Жовтневое. Кроме того, российские военные поразили девять пунктов управления, живую силу и военную технику украинских войск в 173-х районах.

Ранее Минобороны показало кадры разминирования территории Харьковской области.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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