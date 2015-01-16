Минобороны показало кадры разминирования территории Харьковской области

Российские саперы проводят инженерную разведку местности.

Минобороны показало видео разминирования инженерно-саперными подразделениями территории Харьковской области.

На опубликованных кадрах саперы совершают выезды по запросам местных жителей на разминирование дорог и сельхозугодий. Они проводят инженерную разведку местности, оценивают обстановку, а после приступают к очистке местности от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России