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Минобороны показало кадры разминирования территории Харьковской области

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Российские саперы проводят инженерную разведку местности.

Минобороны показало видео разминирования инженерно-саперными подразделениями территории Харьковской области.

На опубликованных кадрах саперы совершают выезды по запросам местных жителей на разминирование дорог и сельхозугодий. Они проводят инженерную разведку местности, оценивают обстановку, а после приступают к очистке местности от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, разминирование, саперы, харьковская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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