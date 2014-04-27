  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:23
81
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

0 0

Беспилотная авиация обнаружила позиции боевиков противника, замаскированных в лесу.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" артиллерийских подразделений Народной милиции ДНР в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны подготовка артиллеристов и нанесение огневого удара по позициям украинских войск. Беспилотная авиация обнаружила позиции боевиков противника, замаскированных в лесу.

После успешного выполнения боевой задачи расчет РСЗО сменил огневую позицию, а ночью ликвидировал обнаруженную бронетехнику украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов Народной милиции ЛНР.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, народная милиция днр, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии