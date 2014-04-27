Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" артиллерийских подразделений Народной милиции ДНР в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны подготовка артиллеристов и нанесение огневого удара по позициям украинских войск. Беспилотная авиация обнаружила позиции боевиков противника, замаскированных в лесу.
После успешного выполнения боевой задачи расчет РСЗО сменил огневую позицию, а ночью ликвидировал обнаруженную бронетехнику украинских войск.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов Народной милиции ЛНР.
Видео: Минобороны России
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